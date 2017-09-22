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Всемирный банк и МВФ раскритиковали проект пенсионной реформы на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (377)
18:5322.09.2017
(обновлено: 18:57 22.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились к правительству Украины с предложением доработать законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в Верховной раде, которое ожидается в начале октября, заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в пятницу в Одессе.

Зал Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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"Мы отправили общее письмо вместе с МВФ несколько дней назад к правительству, поскольку по результатам ревизии законопроекта ранее на этой неделе пришли к выводу, что он должен быть несколько изменен", — приводит слова Кахконен украинское агентство УНИАН.

Она подчеркнула, что пенсионные расходы в Украине составляют 11% ВВП, что исключительно много по международным стандартам, а снижение ставки социального взноса с 44% до 24% несколько лет назад создало массивную дыру в Пенсионном фонде.

"Нужно реформировать пенсионную систему таким образом, чтобы достичь уверенности, что не только действующие пенсионеры получат достойные пенсии, но и будущие пенсионеры", — добавила Кахконен, отметив, что правительственный законопроект на самом деле улучшает фискальную и социальную устойчивость пенсионной системы, но несколько пунктов нужно изменить ко второму чтению, в том числе не откладывать индексацию пенсий до 2021 года.

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На этой неделе парламенту не удалось, как планировалось, рассмотреть пенсионную реформу, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд.

Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

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