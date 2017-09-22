Всемирный банк и МВФ раскритиковали проект пенсионной реформы на Украине

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились к правительству Украины с предложением доработать законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению в Верховной раде, которое ожидается в начале октября, заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в пятницу в Одессе.
Она подчеркнула, что пенсионные расходы в Украине составляют 11% ВВП, что исключительно много по международным стандартам, а снижение ставки социального взноса с 44% до 24% несколько лет назад создало массивную дыру в Пенсионном фонде.
"Нужно реформировать пенсионную систему таким образом, чтобы достичь уверенности, что не только действующие пенсионеры получат достойные пенсии, но и будущие пенсионеры", — добавила Кахконен, отметив, что правительственный законопроект на самом деле улучшает фискальную и социальную устойчивость пенсионной системы, но несколько пунктов нужно изменить ко второму чтению, в том числе не откладывать индексацию пенсий до 2021 года.
Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.