Премьер Албании призвал страны-члены ООН признать независимость Косово

ООН, 22 сен – РИА Новости. Глава правительства Албании Эди Рама, выступая на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) в пятницу, призвал государства-члены организации признать независимость самопровозглашенной республики Косово, что по его мнению не приведет к "освобождению сил зла", а принесет пользу Западным Балканам.
В своем обращении к ГА ООН Рама отметил, что на протяжении последних лет "многие использовали эту трибуну для того, чтобы высказывать свою обеспокоенность и страх в связи с тем, что независимость Косово даст свободу темным силам", которые никто не сможет контролировать. Однако, по его словам, ничего подобного не происходит.
"Это прекрасный пример, в том числе, очевидны и перспективы евроатлантического сближения. Независимость Косово не привела к высвобождению темных сил, сил зла. Напротив, она стала залогом безопасности и стабильности региона", — заверил Рама.
Он призвал те государства, которые еще не признали независимость Косово, "сделать это как можно скорее". Такой шаг глава правительства Албании назвал "инвестицией в безопасность и стабильность всего региона, включая Сербию".
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.