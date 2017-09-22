Премьер Албании призвал страны-члены ООН признать независимость Косово

ООН, 22 сен – РИА Новости. Глава правительства Албании Эди Рама, выступая на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) в пятницу, призвал государства-члены организации признать независимость самопровозглашенной республики Косово, что по его мнению не приведет к "освобождению сил зла", а принесет пользу Западным Балканам.

В своем обращении к ГА ООН Рама отметил, что на протяжении последних лет "многие использовали эту трибуну для того, чтобы высказывать свою обеспокоенность и страх в связи с тем, что независимость Косово даст свободу темным силам", которые никто не сможет контролировать. Однако, по его словам, ничего подобного не происходит.

"Кто может отрицать впечатляющие достижения Косово, полученные за менее чем десятилетие с момента обретения независимости, в области укрепления демократических институтов, эффективного управления, многонационального и межрелигиозного сосуществования!" — убеждал собравшихся премьер Албании.

"Это прекрасный пример, в том числе, очевидны и перспективы евроатлантического сближения. Независимость Косово не привела к высвобождению темных сил, сил зла. Напротив, она стала залогом безопасности и стабильности региона", — заверил Рама.

Он призвал те государства, которые еще не признали независимость Косово, "сделать это как можно скорее". Такой шаг глава правительства Албании назвал "инвестицией в безопасность и стабильность всего региона, включая Сербию".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.