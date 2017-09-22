СМИ: в Таиланде потерпела крушение яхта с россиянами

БАНГКОК, 22 сен – РИА Новости. Небольшая яхта, на борту которой находилась пара из России, выброшена морем на скалы у острова Пхукет в Таиланде, находившиеся на борту мужчина и женщина спаслись, сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News.

Издание сообщает, что получило информацию об инциденте от полиции Пхукета, однако выяснить подробности происшествия и местонахождение потерпевших кораблекрушение журналистам не удалось.

В распоряжении туристической полиции Пхукета есть фотографии потерпевшей крушение небольшой парусной яхты, на бортах которой есть надписи, сделанные кириллицей. Также на одной из фотографий запечатлен мужчина, спасшийся в кораблекрушении, с российским паспортом в руках, а еще на одной – женщина, сидящая за столиком прибрежного ресторана.

На вопросы журналистов о состоянии россиян полицейские ответили, что находившиеся на яхте мужчина и женщина при крушении не пострадали, сообщает портал. Полицейские не ответили на вопрос, где они находятся в настоящее время, говорится в сообщении.