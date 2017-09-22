МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Иракское правительство не хочет, чтобы проблема Курдистана стала международной, и ведет себя дипломатично, при этом среди стран региона именно Израилю выгодно, чтобы этот автономный район отделился, считает иракский эксперт в области безопасности Ахмед аш-Шарифи (Ahmed al Sharifi).

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. По мнению курдских властей, попытки построить партнерство с Багдадом не увенчались успехом. Кроме того, в Курдистане опасаются, что Ирак становится религиозным государством, где превалирует одна из общин. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.

"Проект по созданию курдского государства направлен против Ирака и Сирии, чтобы гарантировать Израилю обеспечение водой и энергией. (Премьер-министр Биньямин) Нетаньяху с 2005 года говорит о необходимости нефтепровода из города Киркук и Мосул через Сирию к Средиземному морю, чтобы обеспечить Израиль стабильным источником энергии", — заявил эксперт.

По его словам Израилю, как союзнику в США, была бы выгодна смена режимов в Ираке и Сирии на проамериканские. "К тому же это помогло бы Израилю обеспечить контроль над потоками нефти и источниками воды. У него бы появились лояльные соседи от Персидского залива до Средиземноморского бассейна. Твердость сирийцев в сегодняшней войне не позволила это осуществить. Поэтому в ход пошел "курдский проект" для разделения Сирии и Ирака", — считает эксперт.

При этом, по его словам, Багдад ведет себя взвешенно. "Люди, принимающие решения в Багдаде, стараются быть предельно дипломатичными, стараясь решить проблему с помощью диалога. Иракское правительство против того, чтобы проблема Курдистана стала международной", — заключил аш-Шарифи.