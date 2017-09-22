"Мисс Турция – 2017" лишена титула из-за твита о попытке переворота

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Турция – 2017" Ытыр Эсен лишена титула через несколько часов после победы из-за своего сообщения в Twitter, связанного с попыткой переворота в стране в июле прошлого года, сообщил глава оргкомитета конкурса Джан Сандыкчиоглу.

В июле, в годовщину попытки переворота, Эсен сообщила в Twitter, что у нее началась менструация и ее "кровь прибавилась к крови героев", погибших во время мятежа.

Bu kadar aşağılık bir tweet daha önce görmedim ve birde bu beyinsiz missturkey olmuş #ITIRESEN pic.twitter.com/DKnm6N519C — Rıfat SERT (@RfatSERT) 22 сентября 2017 г. ​

"С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса "Мисс Турция" не может его принять, так как мы стремимся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж", — говорится в заявлении Сандыкчиоглу.

Сообщается, что из-за лишения Эсен титула Турцию на международном конкурсе "Мисс мира — 2017" в Китае будет представлять Аслы Сюмэн, занявшая второе место на национальном конкурсе.