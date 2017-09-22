Россия приветствует действия ливийских сторон по нацпримирению в стране

ООН, 22 сен — РИА Новости. Москва приветствует все усилия ливийских сторон по поиску путей национального примирения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем.
"Рад видеть вас снова, это хорошая возможность обсудить ситуацию, которая складывается вокруг ливийского урегулирования. Мы с вами встречались последний раз в марте, когда вы посетили РФ, и за это время утекло немало воды, были предприняты усилия по обеспечению согласованных действий между вами и маршалом Хафтаром. Было бы интересно послушать, как сейчас обстоят дела", — сказал Лавров на встрече с Сараджем.
"Мы убеждены, что без инклюзивного национального диалога ни один конфликт не может быть урегулирован, поэтому мы активно приветствуем все действия, которые предпринимают ливийские стороны при поддержке международного сообщества, чтобы обеспечить национальное примирение", — добавил Лавров.
"Рассчитываю послушать ваши оценки, для нас это важно", — сказал глава МИД РФ.
"Для нас такая же честь встретиться с вами снова. Как вы правильно заметили, с прошедшей встречи произошло много событий прежде всего в политическом плане. И я бы хотел начать с той встречи, которая у меня состоялась в Париже с генералом Хафтаром, и с тех договоренностей, которые там были достигнуты", — отметил в свою очередь Сарадж.