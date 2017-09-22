Россия приветствует действия ливийских сторон по нацпримирению в стране

ООН, 22 сен — РИА Новости. Москва приветствует все усилия ливийских сторон по поиску путей национального примирения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем.

"Рад видеть вас снова, это хорошая возможность обсудить ситуацию, которая складывается вокруг ливийского урегулирования. Мы с вами встречались последний раз в марте, когда вы посетили РФ, и за это время утекло немало воды, были предприняты усилия по обеспечению согласованных действий между вами и маршалом Хафтаром. Было бы интересно послушать, как сейчас обстоят дела", — сказал Лавров на встрече с Сараджем.

Переговоры проходят на полях 72-й сессии ГА ООН.

"Мы убеждены, что без инклюзивного национального диалога ни один конфликт не может быть урегулирован, поэтому мы активно приветствуем все действия, которые предпринимают ливийские стороны при поддержке международного сообщества, чтобы обеспечить национальное примирение", — добавил Лавров.

"Рассчитываю послушать ваши оценки, для нас это важно", — сказал глава МИД РФ.

"Для нас такая же честь встретиться с вами снова. Как вы правильно заметили, с прошедшей встречи произошло много событий прежде всего в политическом плане. И я бы хотел начать с той встречи, которая у меня состоялась в Париже с генералом Хафтаром, и с тех договоренностей, которые там были достигнуты", — отметил в свою очередь Сарадж.