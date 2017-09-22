ООН, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

"Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова", — заявил Филип.

Таким образом, премьер-министр поднял в Генеральной Ассамблее тему, которую правительство страны рассчитывает вынести на рассмотрение нынешней сессии ГА ООН отдельным пунктом. Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на 72-ю сессию ГА ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона". В секретариате председателя Генассамблеи сообщили, что рассмотрение вопроса о включении в программу ГА ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.