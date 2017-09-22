Глава МИД Британии похвалил речь премьер-министра по Brexit

ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, недавно раскритикованный коллегами по кабмину за излишнюю самостоятельность и превышение служебных полномочий, похвалил речь премьер-министра Терезы Мэй, с которой она выступила в пятницу в итальянской Флоренции.

"Эта речь отражает очень четкое видение сильной Европы, поддерживаемой сильной Великобританией. Мы сможем самостоятельно принимать решения, но одновременно начать новое партнерство с Европой", — сказал Джонсон журналистам.

Сразу после окончания выступления Мэй министр написал в Twitter, что речь Мэй была "позитивной, оптимистичной и динамичной".

Похвалы прозвучали на фоне слухов о том, что Джонсон после выступления Мэй может подать в отставку из-за несогласия с курсом премьера. Были предположения, что Мэй может согласиться на модель, действующую в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ/EEA), то есть согласиться платить за членство Великобритании в едином рынке. С такой моделью Джонсон категорически не согласен, о чем написал недавно в статье в Telegraph. Однако Мэй, видимо, успокоила министра, заявив, что Великобританию не устраивает ни соглашение, действующее в Европейской экономической зоне, ни торговая сделка с ЕС по модели торговых отношений между Канадой и ЕС (CETA).