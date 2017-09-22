МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Радиоактивные осадки от испытания водородной бомбы над Тихим океаном, скорее всего, выпадут в Японии, но могут достичь любого континента, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

"Выпадение радиоактивных осадков возможно на всех континентах, но прежде всего в Японии и Японском море, так как основной перенос воздушных масс идет с запада на восток", — сказал Кокорин.

По его словам, радиация будет появляться в самых неожиданных местах, это сильно зависит от розы ветров и направления течений.

"Весь мир она облетит, все Северное полушарие, а потом проникнет и в Южное по атмосферному переносу. Мы можем вспомнить Чернобыль, хотя там и не было ядерного взрыва, когда выпадение радиоактивных осадков, пусть немного радиоактивных, фиксировалось чуть ли не по всему миру", – добавил эксперт.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. Утром в пятницу было обнародовано заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.