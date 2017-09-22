На Украине загорелся склад воинской части близ Мариуполя

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Военный склад горит в одной из воинский частей Донецкой области, недалеко от Мариуполя, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
"Сейчас продолжается эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Для выяснения причин происшедшего на место направилась оперативная группа офицеров Минобороны и Генштаба во главе с заместителем министра обороны.
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что взрывы слышны на большом расстоянии. Пожарная служба пока не может справиться с огнем.