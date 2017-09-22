На Украине загорелся склад воинской части близ Мариуполя

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Военный склад горит в одной из воинский частей Донецкой области, недалеко от Мариуполя, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Пожар начался на сельскохозяйственных полях в районе села Новоянисоль Никольского района, но около 15.00 огонь перекинулся на территорию военного склада.

"Сейчас продолжается эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Для выяснения причин происшедшего на место направилась оперативная группа офицеров Минобороны и Генштаба во главе с заместителем министра обороны.

Пресс-служба областного управления Национальной полиции сообщает, что на складе произошло несколько взрывов. На место пожара выехали сотрудники Госслужбы по ЧС. Полицейские оцепили опасный район, из ближайших домов эвакуировали 30 жителей.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что взрывы слышны на большом расстоянии. Пожарная служба пока не может справиться с огнем.