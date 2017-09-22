В Харьковской области горит лес площадью 70 га

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Лес площадью 70 гектаров горит в Харьковской области Украины, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщается в пятницу на сайте госслужбы Украины по ЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в пятницу днем на территории 126-го квартала Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренка.

На место были направлены пожарные, работники лесхоза и курсанты и офицеры университета гражданской защиты.

"На протяжении последних двух часов верховой лесной пожар распространился на площадь около 70 гектаров и охватил 126-й, 127-й, 156-й и 118-й кварталы. Распространению огня способствовала ветреная погода. Сейчас принимаются меры для прекращения распространения огня к населенным пунктам", — говорится в сообщении.