КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что предотвратила возникновение ЧС на Запорожской атомной электростанции, где были составлены неверные сейсмологические отчеты по угрозам оборудованию.
"Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили возникновение чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры повышенной опасности – Запорожской атомной электростанции. Оперативники СБУ разоблачили многомиллионную аферу при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции", — сообщается в пятницу на сайте спецслужбы.
В СБУ заявили, что эти отчеты также не прошли обязательную экспертизу и согласование в госинспекции ядерного регулирования Украины, однако должностные лица атомной станции подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 миллионов гривен (около 700 тысяч долларов).
Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт, на станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины.