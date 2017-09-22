КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что предотвратила возникновение ЧС на Запорожской атомной электростанции, где были составлены неверные сейсмологические отчеты по угрозам оборудованию.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили возникновение чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры повышенной опасности – Запорожской атомной электростанции. Оперативники СБУ разоблачили многомиллионную аферу при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции", — сообщается в пятницу на сайте спецслужбы.

По данным СБУ, в начале 2016 года чиновники АЭС заключили договор с частной структурой на проведение работ по выполнению расчетов сейсмического воздействия на оборудование и трубопроводы реакторных отделений энергоблоков атомной станции. Однако правоохранители установили, что технические отчеты о выполнении расчетного анализа и определении сейсмостойкости оборудования составлены с многочисленными нарушениями.

В СБУ заявили, что эти отчеты также не прошли обязательную экспертизу и согласование в госинспекции ядерного регулирования Украины, однако должностные лица атомной станции подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 миллионов гривен (около 700 тысяч долларов).

"По заключению профильных экспертов, разработанная предпринимателями документация не соответствует государственным требованиям и не дает объективной оценки сейсмическим угрозам оборудованию и трубопроводам станции. Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы", — заявляет СБУ. По данному делу сообщили о подозрении одному из ведущих инженеров станции.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 тысяч МВт, на станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины.