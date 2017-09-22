Граждане ЕС после Brexit смогут приезжать в Британию свободно, заявила Мэй

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Тереза Мэй, предлагая двухлетний период имплементации договоренностей по Brexit, пояснила, что европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.

"Во время периода имплементации люди по-прежнему смогут приезжать, жить и работать в Великобритании, но будет система регистрации — это важная часть подготовки к новому режиму", — сказала Мэй, выступая в пятницу с большой речью о Brexit в итальянской Флоренции.