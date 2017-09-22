В Швеции обвинили экс-руководителей Telia по делу о взятках в Узбекистане

СТОКГОЛЬМ, 22 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Обвинения в даче взяток властям Узбекистана предъявлены трем бывшим руководителям шведской телекоммуникационной компании Telia после почти пяти лет расследования дела, сообщила прокуратура Швеции.

"Telia заплатила, чтобы власти приняли решение, то есть заплатила самую настоящую взятку", — сказал прокурор Гуннар Сетлер, встречу которого с журналистами транслировало шведское телевидение SVT.

За последние несколько лет Telia упоминалась в шведских СМИ в связи с подозрениями о причастности концерна и его дочерних компаний к взяткам в Узбекистане в связи с планами работы на телекоммуникационном рынке страны в 2007 году. Разоблачения журналистов привели к смене руководства концерна в 2013 году и внутренним расследованиям в компании. Проверкой фактов занялась в 2012 году прокуратура Швеции. В 2013 году проверку двух дочерних компаний Telia начали прокуроры Нидерландов, в 2014 году к расследованию сделок в Узбекистане приступили в финансовой инспекции минюста США.

Согласно представленным в пятницу выводам прокуратуры Швеции, Telia, намереваясь обосноваться на рынке Узбекистана, заплатила крупную сумму дочери тогдашнего узбекского президента Гульнаре Каримовой, которая, как считает прокуратура Швеции, на тот период практически контролировала телекоммуникационный рынок Узбекистана.

"Хорошо, что шведский прокурор закончил предварительное следствие, продолжавшееся пять лет. Мы будем внимательно следить за правовым процессом", — сказала SVT председатель правления компании Telia Мари Эрлинг, комментируя сообщения из прокуратуры.

Подозреваемые по делу бывшие руководители Telia Ларс Нюберг, Теро Кивисаари и Олли Теппо Туохимаа сказали SVT, что виновными в совершении какого-либо преступления они себя не считают.

Окончание следствия в Швеции совпало с опубликованным в четверг сообщением о компромиссе, достигнутом между шведской компанией и властями США и Нидерландов, проведших проверку сделок в Узбекистане. Telia, в частности, согласилась заплатить 965 миллионов долларов США штрафа.

"Достигнутое компромиссное соглашение заканчивает неудачную главу в истории компании Telia. С 2013 года новое правление и руководство работали неустанно и ответственно для того, чтобы понять, что было сделано не так. Мы прошли долгий путь в создании более устойчивой компании с сильным акцентом на управление и соблюдение установленных требований", — сказал глава компании Юхан Деннелинд, слова которого цитируются в сообщении для прессы на сайте Telia.

Telia — лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии, штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Компания образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia.