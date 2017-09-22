В Швеции обвинили экс-руководителей Telia по делу о взятках в Узбекистане

СТОКГОЛЬМ, 22 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Обвинения в даче взяток властям Узбекистана предъявлены трем бывшим руководителям шведской телекоммуникационной компании Telia после почти пяти лет расследования дела, сообщила прокуратура Швеции.
"Telia заплатила, чтобы власти приняли решение, то есть заплатила самую настоящую взятку", — сказал прокурор Гуннар Сетлер, встречу которого с журналистами транслировало шведское телевидение SVT.
За последние несколько лет Telia упоминалась в шведских СМИ в связи с подозрениями о причастности концерна и его дочерних компаний к взяткам в Узбекистане в связи с планами работы на телекоммуникационном рынке страны в 2007 году. Разоблачения журналистов привели к смене руководства концерна в 2013 году и внутренним расследованиям в компании. Проверкой фактов занялась в 2012 году прокуратура Швеции. В 2013 году проверку двух дочерних компаний Telia начали прокуроры Нидерландов, в 2014 году к расследованию сделок в Узбекистане приступили в финансовой инспекции минюста США.
"Хорошо, что шведский прокурор закончил предварительное следствие, продолжавшееся пять лет. Мы будем внимательно следить за правовым процессом", — сказала SVT председатель правления компании Telia Мари Эрлинг, комментируя сообщения из прокуратуры.
Окончание следствия в Швеции совпало с опубликованным в четверг сообщением о компромиссе, достигнутом между шведской компанией и властями США и Нидерландов, проведших проверку сделок в Узбекистане. Telia, в частности, согласилась заплатить 965 миллионов долларов США штрафа.
Telia — лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии, штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Компания образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia.