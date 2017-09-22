Депутат прокомментировал отказ США от поставок летального оружия Украине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк ("Единая Россия") считает, что США, отказываясь от поставок летального оружия Украине, признает опасность потворствования украинской власти.
"Отказ американской стороны от поставок летального вооружения Украине является вынужденным признанием опасности потворствования нынешней украинской власти в ее стремлении уничтожить мужественный народ Донбасса", — сказал Железняк журналистам.
Железняк также призвал США принять на Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев для обеспечения защиты наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. "Это не противоречит минским соглашениям, позволит прекратить войну и простимулирует переговорный процесс", — отметил депутат.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.