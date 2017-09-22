Депутат прокомментировал отказ США от поставок летального оружия Украине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк ("Единая Россия") считает, что США, отказываясь от поставок летального оружия Украине, признает опасность потворствования украинской власти.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. Ранее Порошенко заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

"Отказ американской стороны от поставок летального вооружения Украине является вынужденным признанием опасности потворствования нынешней украинской власти в ее стремлении уничтожить мужественный народ Донбасса", — сказал Железняк журналистам.

Парламентарий отметил, что, несмотря на все "заискивания" Порошенко перед президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, в Соединенных Штатах должно быть достаточно людей при власти, понимающих "истинную природу нынешнего киевского режима и его повадки". "Поэтому Трамп не хочет брать на себя ответственность за новую волну эскалации на Донбассе", — считает депутат.

Железняк также призвал США принять на Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев для обеспечения защиты наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. "Это не противоречит минским соглашениям, позволит прекратить войну и простимулирует переговорный процесс", — отметил депутат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.