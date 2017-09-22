Мэй предложила ЕС заключить новый договор в сфере безопасности

ЛОНДОН, 22 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Тереза Мэй предложила ЕС заключить новый стратегический договор в сфере безопасности.

"Мы предлагаем основательное новое стратегическое соглашение, которое обеспечит полноценную основу для будущего сотрудничества в сфере безопасности, работы правоохранительных органов и борьбы с преступностью: договор между Великобританией и Евросоюзом", — сказала Мэй, выступая в пятницу с большой речью в итальянской Флоренции. Трансляцию вели центральные телеканалы Британии.

Премьер подчеркнула, что этот договор должен быть таким, чтобы отношения в сфере безопасности Великобритании и ЕС стали еще более тесными, чем сейчас.