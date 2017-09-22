Немецкая партия АдГ хочет расследовать решение Меркель об открытии границ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в случае, если она пройдет в бундестаг на грядущих выборах, намерена запустить комиссию по расследованию "политики открытых дверей" канцлера Ангелы Меркель, сообщил кандидат от АдГ Вальдемар Биркле.

Как рассказал политик, такая мера была принята канцлером без одобрения парламента.

"Меркель нарушила закон. Решение (открыть границы) должно было быть принято бундестагом, а этого не произошло", — заявил Биркле РИА Новости.

Ранее Меркель, которая подверглась критике со стороны оппозиции и части своих сторонников за "политику открытых дверей" в отношении беженцев, неоднократно заявляла о том, что кризис 2015 года не должен повториться в Германии. В 2015 году в ФРГ прибыли почти 900 тысяч беженцев и мигрантов. Часть из них получила отказ в предоставлении убежища, им предстоит депортация.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии в это воскресенье. Согласно итогам одного из новейших опросов, "Альтернатива для Германии" находится на третьем месте по популярности среди избирателей после альянса ХДС/ХСС и СДПГ, за нее готовы отдать голоса 10,3% респондентов.