В районе Багдада коалиция во главе с США нанесла удар по боевикам ИГ*

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Коалиция во главе с США впервые за долгое время нанесла удар по боевикам ИГ* в районе иракской столицы.

"Около Багдада один удар был нанесен по тактическому подразделению ИГ*", — говорится в сообщении коалиции о результатах ударов в минувший четверг.

В коалиции не сообщили точное место, где был нанесен удар, а также величину отряда ИГ*, который, по некоторым оценкам, мог насчитывать как несколько десятков, так и несколько сотен человек.

В 2014 году боевики ИГ*, захватив ряд провинций в Ираке, развернули наступление на Багдад, однако были остановлены правительственной армией при поддержке США и их союзников, а также местных племен. В последнее время главными очагами сопротивления ИГ в Ираке оставались районы вокруг Мосула, Хоиджи и Равы.

* Террористическая организация, запрещена в РФ