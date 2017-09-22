В Эрбиле начался крупный митинг сторонников независимости Курдистана

ЭРБИЛЬ (Ирак), 22 сен — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Крупный митинг сторонников независимости Иракского Курдистана начался в Эрбиле на стадионе "Эрбиль", переедает корреспондент РИА Новости с места событий.

На митинг собралось несколько сотен тысяч человек, отмечает корреспондент агентства. Люди заполнили как огромный стадион в центре Эрбиля, так и улицы вокруг. Окружающие проспекты и площади заполнены машинами. Автомобили, в свою очередь, украшены флагами Курдистана.

Это последний митинг перед днями тишины, которые начинаются с 23 сентября. Сам референдум состоится 25 сентября. В этой связи президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выступил с речью — последней перед референдумом возможностью обратиться к избирателям.

"Я очень надеюсь, что вы скажете "да" референдуму. Мы не можем больше жить вместе с Ираком. Они сами не хотят и не соблюдают иракские законы", — заявил Барзани.

Рядом с Барзани на трибуне сидят представители крупнейших в регионе Демократической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана, иностранные консулы, а также экс-глава МИД Франции Бернар Кушнер.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. По мнению курдских властей, попытки построить партнерство с Багдадом не увенчались успехом. Кроме того, в Курдистане опасаются, что Ирак становится религиозным государством, где превалирует одна из общин. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.