Самолет EasyJet незапланированно сел в Бристоле из-за инцидента

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Самолет британской авиакомпании EasyJet, летевший из Барселоны в Ливерпуль, изменил маршрут и сел в Бристоле из-за инцидента с участием нетрезвых пассажиров, четыре человека задержаны, сообщила полиция графств Сомерсет и Эйвон.

Инцидент произошел в четверг, однако полиция сообщила о нем только днем позже.

"Вчера около 23.30 (1.30 пятницы мск) рейс из Барселоны в Ливерпуль был перенаправлен в аэропорт Бристоля из-за инцидента с участием пассажиров. Двое мужчин 29 лет, 26-летняя женщина и молодой человек 21 года были задержаны в связи с нарушениями, связанным с пребыванием на воздушном судне в нетрезвом состоянии", — говорится в заявлении полиции.

Полиция попросила пассажиров, имеющих видеозапись инцидента, связаться с правоохранительными органами.