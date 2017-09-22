Организаторов митингов в Каталонии обвинили в призывах к мятежу

МАДРИД, 22 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Испании представила в Национальную судебную палату иск в связи с массовыми акциями протеста в Каталонии против задержаний политиков, причастных к планам проведения референдума о независимости автономии, организаторов митингов подозревают в призывах к мятежу, за что законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В среду ночью, говорится в документе, ряд людей "личности которых не были установлены, воспользовавшись ситуацией, поскольку там находились две тысячи человек, прокололи шины нескольких патрульных машин Гражданской Гвардии, которые были припаркованы напротив совета по экономике, с целью помешать законным действиям".
Кроме того, прокуратура считает, что "добровольцы Каталонской национальной ассамблеи" организовали кордон у здания "чтобы помешать гражданской Гвардии увести задержанных" и угрожали стражам правопорядка, выкрикивая лозунги.
Прокуратура напоминает, что Гражданская Гвардия смогла покинуть здание только утром.
Прокуратура приводит слова лидера другой общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара, который также призывал к "постоянной мобилизации" в поддержку референдума и против действий властей.
Прокуратура напоминает, что "толпа напала" на три машины Гражданской Гвардии, заставив агентов скрыться в здании совета финансов". Автомобили были разбиты.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.