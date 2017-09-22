Янукович потребовал от генпрокурора опровергнуть конфискацию денег

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович потребовал от генпрокурора Украины Юрия Луценко опровергнуть информацию о том, что украинские власти конфисковали в госбюджет 200 миллионов долларов якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению, заявил адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Луценко заявил, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Сердюк заявил, что бывший глава государства готовит иск против Луценко из-за распространения недостоверной информации.

"Мы обратились в генеральную прокуратуру с требованием показать обществу официальные решения суда о конфискации в государственный бюджет в конце апреля 2017 года 1,5 миллиардов долларов и сегодня — 200 миллионов долларов и опровергнуть распространенную генеральным прокурором Украины информацию о том, что Виктор Янукович имеет какое-либо отношение к этим средствам, на официальном сайте генпрокуратуры и на своей личной странице", — приводятся в пятницу в сообщении адвокатской компании "Авер лекс" слова Сердюка.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.