Мэй опровергла слухи о досрочном выходе Британии из Евросоюза

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опровергла слухи о досрочном выходе страны из Евросоюза. Лондон покинет объединение в марте 2019 года, как и планировалось.

Также Мэй настаивает на двухлетнем периоде имплементации договоренностей с ЕС, который начнется после Brexit. В это время граждане Евросоюза смогут свободно посещать Британию, но должны будут регистрироваться.

Великобритания должна покинуть ЕС не позже 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме.

Очередной раунд переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из союза начнется 25 сентября. На них Лондон передаст Евросоюзу внешнеполитическую стратегию, которой Британия будет следовать после выхода из из объединения.