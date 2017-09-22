В Каталонии отпустили шесть задержанных за подготовку к референдуму

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек, задержанные в рамках спецоперации в связи с подготовкой референдума о независимости в Каталонии, были освобождены в пятницу, сообщает издание ABC.
Как отмечает газета, от освобожденных требуется каждую неделю появляться в суде. Их обвиняют в непослушании, растрате и злоупотреблении служебными обязанностями.
По информации издания, генеральный секретарь совета по экономике женералитета Жозеп Мария Жове, который также был задержан накануне в ходе полицейской операции, этим утром был уволен со своей должности. Таким образом, он сможет избежать ежедневного штрафа в 12 тысяч евро, ранее назначенного Конституционным судом.
Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.