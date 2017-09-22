В Каталонии отпустили шесть задержанных за подготовку к референдуму

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шесть человек, задержанные в рамках спецоперации в связи с подготовкой референдума о независимости в Каталонии, были освобождены в пятницу, сообщает издание ABC.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (восемь позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Как отмечает газета, от освобожденных требуется каждую неделю появляться в суде. Их обвиняют в непослушании, растрате и злоупотреблении служебными обязанностями.

По информации издания, генеральный секретарь совета по экономике женералитета Жозеп Мария Жове, который также был задержан накануне в ходе полицейской операции, этим утром был уволен со своей должности. Таким образом, он сможет избежать ежедневного штрафа в 12 тысяч евро, ранее назначенного Конституционным судом.

До этого сообщалось, что Конституционный суд Испании наложил штрафы от 6 до 12 тысяч евро ежедневно на членов центризбиркома референдума, который власти автономного сообщества собираются провести 1 октября и который не признают центральные власти в Мадриде. Кроме того, КС постановил, что Жозеп Мария Жове должен выплачивать штраф в размере 12 тысяч евро ежедневно, пока он настаивает на неподчинении.

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.