В Совфеде надеются решить вопрос о миротворцах в Донбассе в ближайшие дни

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Совете Федерации надеются решить вопрос о размещении миротворцев в Донбассе в ближайшие дни в рамках Генассамблеи ООН, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор отметил, что дискуссия до сих пор не привела ни к какому результату, потому что единственный документ, поданный российской стороной и определяющий порядок размещения и миссию миротворцев, был заблокирован. По мнению Косачева, реальному обсуждению этого вопроса препятствуют Украина и США.

"Очередной шанс реально продвинуться вперед в политическом процессе и в реализации минских соглашений на этой сессии Генассамблеи пока упускается. Мы будем надеяться, что это произойдет в ближайшие дни", — сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Косачев уточнил, что альтернативный документ может быть внесен со стороны Украины. По его словам, Украина может попытаться добиться размещения миротворцев на границе с Россией.

"Это совершенно точно не соответствует минским соглашениям. Я напомню, что второй пакет минских договоренностей поддержан резолюцией Совета безопасности ООН и никакое следующее решение Совета безопасности ООН не может входить в противоречие с предыдущим по определению", — сказал Косачев.

По его мнению, миротворцы должны находиться в зонах миссии ОБСЕ и обеспечивать безопасность их деятельности.