Косачев: референдумы в Каталонии и Курдистане не должны привести к насилию

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Организаторы референдумов в Каталонии и Иракском Курдистане, а также международное сообщество не должны допустить, чтобы итоги этих референдумов привели к эскалации насилия и вооруженному противостоянию, заявил на пресс-конференции в пятницу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Хотелось бы надеяться на то, что если не удастся договориться полюбовно, и если референдумы будут проходить в режиме конфликта, а так, скорее всего, и произойдет, результаты, исход этих референдумов не приведут к эскалации насилия, эскалации взаимного противостояния с использованием вооруженных сил", — сказал Косачев в ответ на просьбу оценить планы проведения референдумов о независимости в Каталонии и Иракском Курдистане.

Он добавил, что такое развитие событий было бы "крайне прискорбно". "И этого, наверное, не должен допускать никто, прежде всего, организаторы этих референдумов и, во вторую степень, международное сообщество", — подчеркнул сенатор.

Глава международного комитета СФ отметил, что Россия занимает здесь сторону наблюдателя, "который внимательно следит за этими процессами, но в них не вмешивается".

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.