Uber оспорит решение властей Лондона о непродлении лицензии

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости. Частное такси Uber (Uber London Limited) намерено оспорить в суде решение транспортных властей Лондона о непродлении лицензии, заявила компания в пятницу.

"Мы намерены немедленно оспорить это в суде", — говорится в заявлении, которое цитируют британские СМИ.

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом.

Частное такси Uber является одним из самых недорогих в Лондоне. Мобильным приложением такси пользуются около 3,5 миллиона человек в британской столице, в качестве водителей работает около 40 тысяч человек. В распоряжении компании 21 день, чтобы оспорить решение транспортных властей. В ходе процесса по оспариванию решения такси сможет продолжать оказывать свои услуги.