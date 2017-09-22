За два дня до выборов в ФРГ альянс Меркель уверенно лидирует, показал опрос

БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, претендует на 36,2% голосов избирателей за два дня до выборов, которые пройдут в Германии в воскресенье, 24 сентября. Такие данные приводятся в исследовании социологического института Civey.
Немецкие социал-демократы пользуются поддержкой только 22% избирателей.
Опрос проводился 15-22 сентября по заказу онлайн-издания Spiegel, он был опубликован в пятницу. В опросе приняли участие 10 тысяч 49 избирателей.
На третьем месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 10,3%, далее следуют партии "Левые" — 9,8%, либералы из Свободной демпартии — 9,6%, "Зеленые" — 7,7%. Остальные партии набирают 4,4%.