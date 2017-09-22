МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян договорились об обмене информацией о детях, вывезенных в Ирак попавшими под влияние террористических организаций родителями, сообщается на сайте телеканала.
"Достигнуты договорённости по обмену информацией аппаратом уполномоченного при президенте России по правам ребёнка и телеканалом RT в лице Маргариты Симоньян. Надеюсь, это ускорит процесс поиска детей на территории ИГ* и родственников, в том числе в странах СНГ", — цитирует Кузнецову RT.
После публикации главред телеканала RT Маргарита Симоньян призвала общественность помочь найти родственников детей. Поиску родных поспособствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, который опубликовал видеоролик RT и призвал всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с редакцией канала. В итоге родственники детей вышли на связь с редакцией.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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