МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Деятельность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делам в отношении РФ и на российском направлении политизирована, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"За три года конфликта на Донбассе жители ДНР и ЛНР подали в Европейский суд по правам человека против Украины 840 жалоб, зарегистрировано из них 560 – значит, принято к рассмотрению. До настоящего времени за три года не вынесено ни оного решения, ни одна жалоба не рассмотрена… Других выводов, кроме как признать деятельность Европейского суда по правам человека на российском направлении политизированной, здесь просто невозможно", — сказал Косачев, комментируя позицию комитета министров Совета Европы по исполнению в России постановления ЕСПЧ по делу "Кировлеса" против оппозиционера Алексея Навального.
Ранее комитет министров Совета Европы запросил у российской стороны дополнительную информацию по делу "Навальный и Офицеров против России" и сообщил, что намерен вернуться к его обсуждению на следующем заседании — в декабре. В поступившем в РИА Новости решении комитета отмечается, что он "напомнил о выводах Европейского суда по этому делу, согласно которому результаты уголовного дела в отношении заявителей были "явно необоснованными", "обвинительный приговор был вынесен в результате несправедливого разбирательства".
В феврале Ленинский суд Кирова в среду повторно осудил оппозиционера Алексея Навального за хищение 16 миллионов рублей у "Кировлеса", приговор почти слово в слово повторял ранее оглашенный за исключением наказания — теперь судья сразу назначил условный срок, а не стал дожидаться апелляции, как его коллега в 2013 году. По первому приговору суд приговорил Навального и второго фигуранта дела Петра Офицерова к заключению в колонии, но на следующий же день освободил ради участия в кампании на пост мэра Москвы. Впоследствии срок был заменен условным. А затем приговор вообще был отменен Верховным судом РФ после ЕСПЧ.
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