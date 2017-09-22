Число жертв крушения судна с мигрантами у берегов Турции возросло до 15

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Число жертв крушения катера, перевозившего нелегальных мигрантов, в районе Кефкен провинции Коджаэли у черноморского побережья Турции увеличилось до 15, сообщила в пятницу береговая охрана провинции. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"По предварительным данным, спасены 40 человек, 15 погибли. Береговая охрана продолжает поиск 13-15 пропавших без вести с помощью катеров, самолета и вертолета", — говорится в сообщении.

Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.