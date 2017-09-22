Глава МВД Италии: мусульманские сообщества должны принять наши ценности

РИМ, 22 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Мусульманские сообщества должны принять ценности итальянского общества, а не наоборот, заявил глава МВД Марко Миннити в интервью трем итальянским газетам.

"Я не хочу, чтобы были разночтения. Я глубоко убеждён — уровень цивилизованности в обществе измеряется через отношения между мужчиной и женщиной и между политикой и религией, если угодно, между государством и церковью. По этим двум пунктам наша позиция была и останется следующей: наши ценности должны быть приняты любой ценой", — заявил он.

По его словам, "тот, кто считает, что женщина должна подчиняться мужчине, а закон государства — закону бога (шариату), автоматически выходит за пределы нашего правового общества".

"Есть ценности, о которых невозможно вести переговоры, и в случае с ними нельзя отступать", — резюмировал глава МВД Италии.

В пятницу министр также встретился с генсеком Всемирной исламской лиги Мухаммадом Аль-Иссой. В ходе переговоров "была подчёркнута необходимость уделить максимальное внимание межрелигиозному диалогу", говорится в сообщение МВД.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.