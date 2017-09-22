Госдеп: США пока выступают за дипломатический подход в ситуации с КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. США рассматривают несколько вариантов реакции на действия КНДР, в том числе и военный, но пока дипломатический в приоритете, заявила представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Госсекретарь заявил сегодня, что у нас есть несколько вариантов реакции, в том числе военный", — сказала Нойерт в эфире CNN , отвечая на вопрос, как будет реагировать Вашингтон на заявления северокорейской стороны о возможности испытания водородной бомбы над Тихим океаном.

При этом Нойерт подчеркнула, что пока "дипломатический вариант" реакции остается основным.

"Пока мы выбираем дипломатический подход", — сказала она.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа "сумасшедшим бредом", самого американского президента – "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры".

Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.