СМИ: Турция завершит строительство стены на границе с Сирией в сентябре

Солдат турецкой армии во время учений. Архивное фото

Солдат турецкой армии во время учений. Архивное фото

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Турция закончит строительство 828-километровой модульной стены на сирийской границе в конце сентября, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

Отмечается, что к настоящему времени построен 731 километр стены. Ее строительство ведется с 2015 года. Стена состоит из семитонных блоков высотой три метра и шириной два метра.

Также предприняты другие меры безопасности на границе: установлены наблюдательные вышки, доставлен дополнительный персонал, дислоцированы силы быстрого реагирования, смонтированы проволочные заграждения.