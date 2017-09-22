МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия может служить в современном мире хорошим примером того, как решаются межэтнические и межконфессиональные противоречия, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, вице-президент Межпарламентского союза Константин Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

"Мы убеждены в том, что именно Россия может служить в современном мире добрым примером того, как решаются межэтнические, межконфессиональные противоречия, (вопросы) сосуществования и взаимодополнения различных культур, традиций, религий, (что) позволяет вести страну вперед и развивать ее дальше. И мы готовы этим уникальным опытом делиться с окружающим миром", — сообщил Косачев, рассказывая о вопросах, которые будут темами обсуждения на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге.

Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 октября.