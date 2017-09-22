Киев увеличил число пленных для обмена почти на 50 человек, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Количество пленных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, которых Киев готов предоставить для обмена, увеличилось почти на 50 человек, заявила в пятницу журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Официальный Киев преднамеренно делает все возможное для затягивания обмена, чтобы в очередной раз обвинить в этом Донецк. Однако за пять месяцев переговоров нам все-таки удалось добиться определенных успехов. На сегодняшний день представители Украины готовы передать 203 человека. Ранее же эта цифра составляла 156 человек", — сказала она.

Морозова заявила, что 80% пленных силовиков, которые находятся на территории ДНР, обвиняются в особо тяжких преступлениях, но, несмотря на это, власти республики включили их в списки на обмен.

"Я призываю украинскую сторону прекратить делить людей на категории и включить в список обмена 11 лиц обвиняемых по особо тяжким преступлениям и категорию так называемой "не АТО", тогда и произойдет долгожданный обмен… Со стороны Донецкой народной республики все удерживаемые, которые были переданы украинской стороне, процессуально очищены", — заявила она.

По ее словам, Киев отказывается включать в процесс обмена пленными с ДНР 11 человек, в том числе двух женщин. Одна из них находится в плену с грудным ребенком, утверждает Морозова.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что власти Украины предложили расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313". До этого Медведчук сообщил о предложении Киева провести обмен пленными по формуле "87 на 309". При этом ДНР настаивает на обмене пленными "всех на всех".