На Украине задержали подозреваемых в поставках продуктов в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали подозреваемых в поставках в самопровозглашенные Донецкую и Луганские народные республики продуктов питания, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сумма поставок составила 50 миллионов гривен (1,9 миллионов долларов).

По версии следствия, в течение 2015-2016 годов подозреваемые заключили фиктивные международные контракты о поставках продуктов питания и других товаров в Азербайджан, Гану и Турцию. Однако эта продукция поставлялась на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также подозреваемые незаконно получили из бюджета более шести миллионов гривен (229 тысяч долларов) в виде возмещения НДС, который на самом деле не был уплачен.

По делу прошли 20 обысков в Харькове и Харьковской области. Силовики изъяли компьютерную технику, печати, документы с оттисками печатей таможни ДНР и ЛНР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Создание террористической группировки или террористической организации".

В марке Украина полностью прекратила грузовое транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.