Макрон подписал постановления по трудовой реформе во Франции

ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу подписал постановления по трудовой реформе, несмотря на прокатившуюся по стране волну акций протеста.

"Я только что подписал пять постановлений по реформе трудового законодательства. Они являются частью моих предвыборных обещаний и представляют собой небывалой глубины реформу рынка труда, необходимую нашей стране и нашему обществу", — сказал Макрон, подписание в прямом эфире транслировали французские телеканалы.

По его словам, реформа предусматривают, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами.

Положения реформы, подготовленной правительством Эдуара Филиппа, направлены на развитие социального диалога в компаниях и отраслях, формирование гарантий для работников, поиск новых решений для малых и средних предприятий, а также на усиление экономической привлекательности страны.

Изменения коснутся как срочных, так и бессрочных контрактов о приеме на работу, процедуры увольнения, а также других отношений субъектов трудового права. Власти надеются, что реализация реформы приведет к сокращению безработицы во Франции, тогда как по мнению профсоюзов реформа принесет пользу лишь работодателям, а трудящиеся окажутся в более сложной ситуации.