Адвокат объяснил, почему США добиваются экстрадиции программиста Левашова

МАДРИД, 22 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Адвокат российского программиста Петра Левашова, экстрадиции которого из Испании требуют США, на заседании в Национальной судебной палате в Мадриде заявил, что причины запроса могут быть политические.
Как пояснил источник РИА Новости после заседания, получение доступа к секретной информации может быть связано с обучением на военной кафедре в Политехническом университете Санкт-Петербурга.
Кроме того, по мнению адвокатов, за преступление, в котором обвиняют в США Левашова, мог быть уже осужден другой человек, причем несколько лет назад. Еще один аргумент стороны защиты заключается в том, что пострадавшие от действий Левашова могут находиться на территории Испании, а значит, суд над ним может проходить в Испании.
Документы адвокаты предоставили суду.
Левашов опасается за свою жизнь
Суд над Левашовым был перенесен на четверг, поскольку защита представила дополнительные материалы к делу.
Левашов также обратился к суду с просьбой перевести его в Мадрид из тюрьмы под Севильей, где он содержится в изоляторе, однако судья сказала, что это сделать невозможно до следующего судебного заседания. Он также попросил облегчить строгий тюремный режим, поскольку находится в тех же условиях, что "убийцы и джихадисты". Суд ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию пенитенциарного центра.
Суд над Левашовым должен был состояться еще 26 июля, однако был перенесен из-за болезни одного из адвокатов.
Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.