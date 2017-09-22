Адвокат объяснил, почему США добиваются экстрадиции программиста Левашова

МАДРИД, 22 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Адвокат российского программиста Петра Левашова, экстрадиции которого из Испании требуют США, на заседании в Национальной судебной палате в Мадриде заявил, что причины запроса могут быть политические.

По словам адвоката Альберта Карлеса Субиратса, у Левашова был "доступ к информации, составляющей государственную тайну, через университет в Санкт-Петербурге" и даже "был доступ к информации о российских ракетах".

Как пояснил источник РИА Новости после заседания, получение доступа к секретной информации может быть связано с обучением на военной кафедре в Политехническом университете Санкт-Петербурга.

Кроме того, по мнению адвокатов, за преступление, в котором обвиняют в США Левашова, мог быть уже осужден другой человек, причем несколько лет назад. Еще один аргумент стороны защиты заключается в том, что пострадавшие от действий Левашова могут находиться на территории Испании, а значит, суд над ним может проходить в Испании.

Документы адвокаты предоставили суду.

Левашов опасается за свою жизнь



Сам Левашов заявил, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку "опасается за свою жизнь". "Меня там ожидают пытки, наркотики, нечеловеческое обращение", — российский программист.

Суд над Левашовым был перенесен на четверг, поскольку защита представила дополнительные материалы к делу.

Левашов также обратился к суду с просьбой перевести его в Мадрид из тюрьмы под Севильей, где он содержится в изоляторе, однако судья сказала, что это сделать невозможно до следующего судебного заседания. Он также попросил облегчить строгий тюремный режим, поскольку находится в тех же условиях, что "убийцы и джихадисты". Суд ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию пенитенциарного центра.

Суд над Левашовым должен был состояться еще 26 июля, однако был перенесен из-за болезни одного из адвокатов.

Левашов был задержан по запросу США, где его подозревают в хакерстве, испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Обвинение считает Левашова "выдающимся спамером" и сообщает, что он уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus. Сейчас Левашов в этом списке на шестом месте. Левашову предъявлены обвинения судами сразу нескольких штатов: Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.