Венесуэла хочет обсудить в ОПЕК+ реакцию на экономические атаки ряда стран

ВЕНА, 22 сен — РИА Новости. Венесуэла считает нужным обсуждать в рамках встреч участников соглашения ОПЕК и ряда государств о сокращении добычи нефти реакцию на экономические атаки США и других стран, заявил министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.
"Эта встреча очень-очень важна для совместной работы по разным вопросам с другими странами: знаете, например, производители легкой нефти, которых сейчас заменили производители трудноизвлекаемой нефти, или использование экономической блокады, попытки создать условия, которые сдерживают наши финансы и нашу экономику. Они пытаются повлиять на нашу экономику. Так что эти встречи гораздо больше, чем просто способ выработать совместные действия по производству нефти. Это также способ совместно обсудить другие вопросы", — заявил дель Пино.
Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.