Москва просит экстрадировать задержанного в Испании программиста Левашова

МАДРИД, 22 сен — РИА Новости. Россия обратилась к властям Испанию с запросом о выдаче ей программиста Петра Левашова, дело об экстрадиции которого в США находится на рассмотрении Национальной судебной палаты Испании, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Маргарита Репина.
Консульский отдел российского посольства пока не комментирует эту информацию.
Судебное заседание в Национальной судебной палате в Мадриде, на котором рассматривается запрос на экстрадицию Левашова в США, состоялось в пятницу. На нем адвокаты представили дополнительные материалы по делу. Новое заседание намечено на следующий четверг.
Сейчас Левашов в этом списке на шестом месте. Ему предъявлены обвинения судами сразу нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.