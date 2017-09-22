Москва просит экстрадировать задержанного в Испании программиста Левашова

МАДРИД, 22 сен — РИА Новости. Россия обратилась к властям Испанию с запросом о выдаче ей программиста Петра Левашова, дело об экстрадиции которого в США находится на рассмотрении Национальной судебной палаты Испании, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Маргарита Репина.

Запрос из Москвы в Испанию был отправлен 20 сентября, адвокаты Левашова получили эту информацию в четверг. "Россия 20 сентября отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы вчера получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос", — пояснила Репина.

Консульский отдел российского посольства пока не комментирует эту информацию.

Судебное заседание в Национальной судебной палате в Мадриде, на котором рассматривается запрос на экстрадицию Левашова в США, состоялось в пятницу. На нем адвокаты представили дополнительные материалы по делу. Новое заседание намечено на следующий четверг.

Левашов был задержан по запросу США, где его подозревают в хакерстве, испанской полицией в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Обвинение считает Левашова "выдающимся спамером" и сообщает, что он уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus.

Сейчас Левашов в этом списке на шестом месте. Ему предъявлены обвинения судами сразу нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

Американская сторона считает, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.