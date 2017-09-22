Тиллерсон заявил, что остается на посту госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Рекс Тиллерсон, говоря о себе в третьем лице, заявил, что госсекретарь США планирует оставаться на своем посту.

Ранее в СМИ проходили сообщения о том, что Тиллерсон может уйти в отставку, а его место займет постпред США при ООН Никки Хейли.

"Я думаю, у нас есть госсекретарь. И я думаю, он планирует оставаться на посту", — сказал Тиллерсон в интервью телекомпании АВС на просьбу прокомментировать эти слухи.

В четверг Хейли заявила, что не хочет быть госсекретарем США.