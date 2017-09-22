В ЛНР выявили иностранных инструкторов у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила близ линии соприкосновения в Донбассе иностранных инструкторов, прибывших для обучения украинских силовиков, заявил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филиппоненко.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"В зоне ответственности 14 бригады ВСУ в населенном пункте Пшеничное дислоцируется группа иностранных военнослужащих, предположительно из Польши, прибывших для обучения украинских военнослужащих", — заявил Филиппоненко в пятницу на брифинге.

По его словам, украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения. В частности, в Станично-Луганском районе 18 сентября зафиксировали передвижение колонны военной техники, численностью до 20 единиц, к линии разграничения, добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Также, по данным Народной милиции во время разгрузки эшелона с боевой техникой на станции Ольховая Станично-Луганского района, прибывшего накануне, перевернулись два бронетранспортера.

"Наращивание сил и средств вблизи линии боевого соприкосновения, привлечение иностранных наемников расценивается нами как еще одна попытка провокации военно-политического руководства Украины и не готовность соблюдения "школьного" перемирия украинскими силовиками", — заявил представитель Народной милиции ЛНР.