В Лондоне не продлили лицензию Uber из-за нарушений правил безопасности

ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности, сообщила TfL.

В TfL считают, что "подход и поведение Uber демонстрируют отсутствие корпоративной ответственности в связи с рядом проблем, которые могут иметь последствия для общественной безопасности". "TfL пришла к выводу, что Uber London Limited не соответствует и не имеет права на получение лицензии", — говорится в заявлении.

Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители Uber не проходят соответствующую проверку перед наймом частной компанией.

Мэр Лондона Садик Хан поддержал принятое решение: "Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильным продлевать лицензию Uber, если есть хоть какой-то риск угрозы для безопасности лондонцев".

Частное такси Uber является одним из самых недорогих в Лондоне. Мобильным приложением такси пользуются около 3,5 миллиона человек в британской столице, в качестве водителей работает около 40 тысяч человек. В распоряжении компании 21 день, чтобы оспорить решение транспортных властей. В ходе процесса по оспариванию решения такси сможет продолжать оказывать свои услуги.