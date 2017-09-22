Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Северная Корея пригрозила провести в Тихом океане "самое мощное" испытание водородной бомбы. Об этом, как сообщает агентство Ренхап, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

Он сравнил заявление Трампа о готовности уничтожить КНДР с "лаем собаки".

Реакция Москвы и Пекина

"Если он думал, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки", — сказал глава МИД, имея в виду северокорейский вариант пословицы "собаки лают, караван идет".

В Кремле вновь назвали дипломатию единственным способом разрешения ситуации на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что любой другой вариант развития событий может повлечь за собой "очень нежелательные и даже катастрофические последствия".

Он отметил обеспокоенность России эскалацией напряженности. "В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности", — сказал Песков.

В свою очередь, Пекин также призвал стороны конфликта к сдержанности.

"Китай выступает против повторных ядерных испытаний КНДР. Эта позиция открытая, и о ней прекрасно известно северокорейской стороне", — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове крайне сложная и чувствительная, соответствующие стороны должны всеми силами пытаться смягчить обстановку, а не провоцировать друг друга.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Новые санкции неизбежны

Новые санкции в отношении Пхеньяна будут эффективными, только если к ним присоединится Пекин, уверен политолог Павел Святенков.

"США пытаются заставить Китай тоже давить на КНДР под угрозой санкций уже в адрес Китая. И, думаю, китайское руководство тоже будет немного склоняться к позиции США, немного давить на Северную Корею. Естественно, так, чтобы не навредить всерьез своему стратегическому союзнику ", — считает он.

В свою очередь, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что если Пхеньян испытает новую водородную бомбу в Тихом океане, введение новых санкций не заставит себя ждать.

"Но такие меры на практике не работают, и Корея продолжает свою ракетно-ядерную программу, несмотря на давление со стороны США. Очевидно, что новые санкции также не приведут ни к каким результатам", — отметил он.

По его словам, у КНДР есть технические возможности для испытания ядерного заряда в Тихом океане.

"Они продемонстрировали подрыв такого заряда в подземной шахте на своем ядерном полигоне. Его мощность составила порядка 150 килотонн", — сказал эксперт. Он отметил, что по данным разведывательного управления Минобороны США, сейчас у Пхеньяна около шести-десяти ядерных зарядов, часть из них уже термоядерные.

Мураховский добавил, что производственные возможности ядерной северокорейской промышленности, по оценкам США, составляют порядка 10-12 ядерных зарядов в год.

"Не самоубийцы"

Несмотря на угрозы Пхеньяна, вероятность испытания "самой мощной водородной бомбы" в Тихом океане равна нулю, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов.

"Потому что, конечно, я думаю, что в КНДР не самоубийцы и никто не хочет взаимного уничтожения", — сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, Пхеньян хочет обеспечить себе "гарантии выживания", но делает это в "эпатажной форме". Обычные нормы дипломатического этикета на известный своей несдержанностью Пхеньян не распространяются, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что после очередных ядерных испытаний и запусков ракет обмен заявлениями между КНДР и США "характеризуется как раз повышенным уровнем такого рода риторики и взаимных оскорблений, взаимного пикирования".

"Мы можем вспомнить, что северокорейские лидеры многократно обещали уничтожить США и даже демонстрировали видеоролик, где Белый дом уничтожает ядерный взрыв, поэтому я думаю, что здесь ничего такого особенно экстраординарного нет", — заключил Стрельцов.