МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Северная Корея пригрозила провести в Тихом океане "самое мощное" испытание водородной бомбы. Об этом, как сообщает агентство Ренхап, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Он сравнил заявление Трампа о готовности уничтожить КНДР с "лаем собаки".
Реакция Москвы и Пекина
В Кремле вновь назвали дипломатию единственным способом разрешения ситуации на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что любой другой вариант развития событий может повлечь за собой "очень нежелательные и даже катастрофические последствия".
Он отметил обеспокоенность России эскалацией напряженности. "В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности", — сказал Песков.
"Китай выступает против повторных ядерных испытаний КНДР. Эта позиция открытая, и о ней прекрасно известно северокорейской стороне", — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове крайне сложная и чувствительная, соответствующие стороны должны всеми силами пытаться смягчить обстановку, а не провоцировать друг друга.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Новые санкции неизбежны
Новые санкции в отношении Пхеньяна будут эффективными, только если к ним присоединится Пекин, уверен политолог Павел Святенков.
"США пытаются заставить Китай тоже давить на КНДР под угрозой санкций уже в адрес Китая. И, думаю, китайское руководство тоже будет немного склоняться к позиции США, немного давить на Северную Корею. Естественно, так, чтобы не навредить всерьез своему стратегическому союзнику ", — считает он.
"Но такие меры на практике не работают, и Корея продолжает свою ракетно-ядерную программу, несмотря на давление со стороны США. Очевидно, что новые санкции также не приведут ни к каким результатам", — отметил он.
По его словам, у КНДР есть технические возможности для испытания ядерного заряда в Тихом океане.
"Они продемонстрировали подрыв такого заряда в подземной шахте на своем ядерном полигоне. Его мощность составила порядка 150 килотонн", — сказал эксперт. Он отметил, что по данным разведывательного управления Минобороны США, сейчас у Пхеньяна около шести-десяти ядерных зарядов, часть из них уже термоядерные.
Мураховский добавил, что производственные возможности ядерной северокорейской промышленности, по оценкам США, составляют порядка 10-12 ядерных зарядов в год.
"Не самоубийцы"
Несмотря на угрозы Пхеньяна, вероятность испытания "самой мощной водородной бомбы" в Тихом океане равна нулю, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов.
По мнению эксперта, Пхеньян хочет обеспечить себе "гарантии выживания", но делает это в "эпатажной форме". Обычные нормы дипломатического этикета на известный своей несдержанностью Пхеньян не распространяются, добавил он.
Эксперт подчеркнул, что после очередных ядерных испытаний и запусков ракет обмен заявлениями между КНДР и США "характеризуется как раз повышенным уровнем такого рода риторики и взаимных оскорблений, взаимного пикирования".
"Мы можем вспомнить, что северокорейские лидеры многократно обещали уничтожить США и даже демонстрировали видеоролик, где Белый дом уничтожает ядерный взрыв, поэтому я думаю, что здесь ничего такого особенно экстраординарного нет", — заключил Стрельцов.