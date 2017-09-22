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Япония не исключает испытаний КНДР водородной бомбы, заявил министр обороны

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1472)
14:4122.09.2017
(обновлено: 14:42 22.09.2017)
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© AFP 2017 / Kazuhiro NOGIТрансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фотоТрансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI

ТОКИО, 22 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония не исключает возможности испытания КНДР водородного заряда над Тихим океаном, сообщил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Северное крыло белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
США не исключают военного варианта решения северокорейского кризиса
"Северная Корея и ранее заявляла о межконтинентальных ракетах и об уменьшенном ядерном заряде. Собранные вместе эти высказывания заставляют думать, что какое-то испытание с ядерной боеголовкой на межконтинентальной баллистической ракете или на ракете средней дальности может быть осуществлено. Что касается (взрыва) водородной бомбы над Тихим океаном, то, прежде всего, это будет испытание не под землей, а в Тихом океане или над ним, это совершенно непозволительно с международной точки зрения. И нельзя отрицать, что если средством доставки будет баллистическая ракета, то, исходя из опыта прежних ракетных испытаний, она пролетит над нашей страной", — сказал министр.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа "сумасшедшим бредом", самого американского президента – "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры".

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
Эксперт: вероятность ответа КНДР мощным ядерным испытанием, близка к нулю
Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

"Это заявление частного лица, однако это также и заявление министра иностранных дел КНДР, и оно требует серьезного внимания. Это совершенно непозволительное заявление. Необходимо воздерживаться от подобных провокационных заявлений", — отметил Онодэра.

Жители на улице Пхеньяна. Архивное фото
© Sputnik / Andrey Olfert
Китай выступил против новых санкций США в отношении КНДР
Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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