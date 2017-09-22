Германия вышлет сотрудника вьетнамского посольства

БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Сотрудник посольства Вьетнама будет выслан из Германии в связи с инцидентом с похищением в Берлине гражданина Вьетнама, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вчера посол Вьетнама в ФРГ был вызван в германский МИД. Причиной стала тема, которую мы многократно обсуждали, а именно похищение гражданина Вьетнама в августе 2017 года… Подобное правовое нарушение с точки зрения немецкого правительства неприемлемо и вьетнамское правительство, несмотря на наши требования, не использовало время… для восстановления нарушенного доверия в двухсторонних отношениях. Правительство в этой связи высылает очередного сотрудника вьетнамского посольства, у него и его семьи есть четыре недели, чтобы покинуть Германию", — сказал Зайберт.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ высылает из страны представителя вьетнамской разведывательной службы из-за похищения в Берлине бывшего партийного работника Вьетнама. Генпрокуратура ФРГ сообщила 10 августа о том, что берет на себя расследование по делу о похищении вьетнамца и его спутницы в Берлине, к которому могут быть причастны вьетнамские спецслужбы.

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер назвал похищение вьетнамца в ФРГ беспрецедентным случаем, нарушающим немецкое и международное право. По его словам, органы уголовного преследования Берлина занимаются расследованием, инцидент может оказать серьезное негативное влияние на германо-вьетнамские отношения.

По данным издания Welt, речь идет о похищении 51-летнего бывшего члена Коммунистической партии Вьетнама, который мог занимать руководящий пост. Он был похищен 23 июля в берлинском парке Тиргартен. При этом по данным агентства ДПА, похищен был бывший руководитель государственной нефтегазовой компании PetroVietnam Construction Чинь Суан Тхань (Trinh Xuan Thanh), который на родине обвиняется в неумелом распоряжении финансами.