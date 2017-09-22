МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал раскручивание "мистифицированных материалов" о России в связи с сообщениями о закупках рекламы на Facebook.
"Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А что касается полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу Хиллари (Клинтон)?", — написал Трамп в Twitter.
The Russia hoax continues, now it's ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва никогда не размещала в социальной сети Facebook рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы.