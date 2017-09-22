Две партии сейма Литвы подозреваются в политической коррупции

ВИЛЬНЮС, 22 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Литвы предъявила двум парламентским партиям — "Движению либералов" и "Партии труда" подозрения по делу о политической коррупции, сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель отдела досудебных расследований Рамунас Лукошюс.

В деле о политической коррупции указано, что концерн MG Baltic, подозреваемый ранее в даче взятки членам партии "Движение либералов", оказывал материальные и нематериальные услуги партии в свою пользу. В мае прошлого года служба спецрасследований Литвы заявила, что подозревает члена партии Элигиюса Масюлиса в получении взятки в 100 тысяч евро от представителей MG Baltic. Спецслужба провела обыски на рабочих местах руководителей концерна, а также по месту жительства Масюлиса, в его автомобиле и штаб-квартире партии. Масюлис в связи с подозрением во взятке ушел с поста главы партии и отказался от мандата члена парламента.

"Хочу сообщить, что во время досудебного расследования собрано достаточно материала, который позволяет подтвердить, что бывший член сейма Элигиюс Масюлис, действуя в пользу партии "Движение либералов Литвы", за принятие финансово удобных решений в пользу концерна (MG Baltic) от одного из вице-президентов компании получил взятку в размере 106 тысяч евро", — сказал Лукошюс.

Он отметил, что взятки от концерна партии взимались в нематериальной форме. "Это заказы концерна, действующие в его пользу, которые принесут выгоду в будущем", — добавил он, не став уточнять подробности. Кроме того, появились данные о том, что бывший член сема Шарунас Густейнис от того же концерна получил взятку в размере 8,7 тысяч евро, как утверждает служба, на так называемую "организацию семинаров по повышению квалификации для членов партии".

Под подозрения в политической коррупции попала также парламентская "Партия труда". "Если говорить о "Партии труда", то подозрения возникают из-за действий бывшего члена этой политорганизации Витаутаса Гапшиса. В деле достаточно фактов, которые доказывают, что Гапшис в интересах партии от вице-президента концерна получил взятку в размере 12,1 тысячи евро за финансово полезные решения от партии. Эта сумма включает скидки на рекламную политическую кампанию на телеканале, принадлежащем концерну", — сказал Лукошюс.

По словам главного прокурора департамента по коррупционным расследованиям Мартинаса Йовайши, уголовный кодекс Литвы предусматривает три вида введения санкций на данные действия политических партий – ограничение или прекращение действий юридического лица и штраф, который может составить 1,9 миллиона евро. "Расследование по делу о политической коррупции в этом году завершено", — добавил он.

Представители политических партий все обвинения отрицают.