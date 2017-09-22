Украинские силовики за неделю 76 раз обстреляли территорию ЛНР

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики 76 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 780 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За минувшую неделю украинские силовики 76 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 779 снарядов и мин", — сказал Филиппоненко на брифинге.

По его словам, огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, минометов, БМП-2 и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов ЛНР, добавил он. "По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 17, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась почти в два с половиной раза", — заявил Филиппоненко.

Он сообщил, что в результате обстрелов населенного пункта Донецкий и окрестностей Луганска разрушено и сгорело ряд частных домов. "По счастливой случайности никто из мирного населения не пострадал", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.